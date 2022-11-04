FÜ'de TÜBİTAK 2209-A Proje Yazma Eğitimleri verildi

Fırat Üniversitesi'nde (FÜ) öğrencilere yönelik, TÜBİTAK 2209-A proje yazma eğitimleri verildi.

Proje ve bilimsel yayın sayısında sürdürülebilir bir artış hedeflenen FÜ'de, öğretim elemanlarının ardından öğrencilere yönelik de TÜBİTAK programları proje yazma eğitimleri verildi. Bu çerçevede FÜ Kariyer Merkezi tarafından üniversitede öğrenim gören öğrencilere yönelik, TÜBİTAK 2209-A Proje Yazma Eğitim programları düzenlendi. Projenin ilk eğitiminde Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Beyda Taşar tarafından ‘Fen ve Mühendislik Alanında TÜBİTAK 2209-A Öğrenci Projeleri Hazırlama Eğitimi' verildi.

Taşar, üniversite öğrencilerine hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzeme, seyahat ve hizmet alımı gibi giderler için hibe desteği sağlandığını ifade ederek, araştırma projelerinin en çok 12 aylık süre ile desteklendiğini kaydetti.

3 gün süren eğitimlere, FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.