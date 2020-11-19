FÜ'de TÜBİTAK Araştırma Hazırlama ve Yürütme uygulamalı eğitimi

Fırat Üniversitesi'nde (FÜ) doktora öğrencilerine yönelik "TÜBİTAK Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi” verilmeye başlandı.

TÜBİTAK 2237 Programı kapsamında doktora öğrencilerine yönelik TÜBİTAK Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi” sosyal mesafe kuralları çerçevesinde FÜ Tıp Fakültesi Kongre Merkezi'nde başladı. Proje hazırlama eğitiminin açılış programına, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Yılmaz , Prof. Dr. Soner Özgen, eğitmenler ve doktora öğrencileri katıldı. Eğitime 6 üniversiteden 35 öğrencinin katıldığı ve 3 gün süreceği aktarıldı.

3 gün sürecek olan uygulamalı eğitimine, 6 farklı üniversiteden 35 doktora öğrencisini katıldığını belirten Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, eğitimin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

TÜBİTAK tarafından son yıllarda üniversitelere ciddi anlamda kaynaklar aktarıldığını kaydeden FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş , bu kaynakların projelere dönüşerek ülkeye katma değer sağladığını söyledi.

TÜBİTAK'ın Türkiye'nin en önemli kurumlarından birisi olduğunu anımsatan Rektör Prof. Dr. Göktaş," Bu proje eğitimleri ile birçok kazanımlarınız oluyor. Yapacağınız projelerin ülkemize ne tür katkısı olacak bunun belirlenmesi gerekiyor. Sonuçta TÜBİTAK'ın kaynakları ülkemizden toplanan vergilerle sağlanıyor. Son zamanlar da çok ciddi çalışmalar var. Hem akademisyenler hem de TÜBİTAK'ın kendi araştırmacıları bu ülke için ciddi çalışmalar yapmaktadır. Türkiye son yıllarda uluslararası camiada söz sahibi olabiliyorsa aslında bu sizin gibi genç akademisyenlerin ve TÜBİTAK'ın başarısıdır” dedi.

Programın sonunda proje eğitmenlerine teşekkür belgesi verildi.