FÜ'de TÜBİTAK proje eğitimi başladı

Fırat Üniversitesi'nde (FÜ), TÜBİTAK Proje Eğitimi başladı.

FÜ'de TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında “Doktora Öğrencilerine Yönelik TÜBİTAK Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme" eğitimi verilmeye başlandı. Kongre merkezinde verilen ve 3 gün sürecek olan eğitime,FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Proje Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Yılmaz ve doktora öğrenciler katıldı.

Proje eğitimlerinin önemine değinen Rektör Kutbeddin Demirdağ, “Üniversitelerin ve diğer kurumların kendi üzerine düşenler var. Bu kapsamda son yıllarda her ilimizde bir üniversitenin açılmış olması ülkemizin kalkınması ve hedeflerine ulaşması için önemli. Bu üniversitelere ciddi görevler düşüyor. Üniversiteler binalardan ibaret değil binaların içindeki insanlar önemli.Dolayısıyla araştırmacılar, yaptığı faaliyetler ve bu araştırmacıların oluşturduğu katma değer,bunun ekonomiye, insanlığa ve ülkemize yansıması açısından önemli.Fırat Üniversitesi olarak üzerimize düşen görevleri yapmak açısından mutlaka artık geçmiş alışkanlıklarımızdan uzaklaşarak yeni dünyada ve yeni üniversite kavramıyla kendimizi güncellememiz gerekiyor. Bu açıdan hepimizin sorumluluğu büyüktür. TUBİTAK artık kaynakları çok arttırdı. Ülkemizin gelişmesine ve eğitime verilen kaynak arttırıldı. Bir de bunun yanında araştırmalara kaynak aktarılıyor. Amaç dünya ile rekabet edebilmek. Katma değerli ürünler ve markalar geliştirip patentler almak. Bizim de ülkemizin markaları olsun diye bu çabanın içerisinde bu görevi yapmamız lazım. Proje eğitiminin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Koordinatörlüğünü Öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Yılmaz'ın yaptığı eğitim etkinliğinde 3 gün süreyle 7 farklı üniversiteden 60 akademisyen uygulamalı eğitimlerle TÜBİTAK projeleri hazırlayacağı belirtildi.

Proje eğitmenlerine, Rektör Prof. Dr. Demirdağ tarafından teşekkür plaketi verildi.