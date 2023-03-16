FÜ'de TÜBİTAK projeleri hazırlama eğitimi verildi

Fırat Üniversitesi'nde (FÜ) TÜBİTAK BİDEN 2237-A projeleri hazırlama eğitimi verildi.

FÜ'de TÜBİTAK BİDEN 2237-A çerçevesinde “Çok Disiplinli Lisansüstü Araştırmacılara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi” hazırlama eğitimi düzenlendi. Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonunda düzenlenen eğitim programına; FÜ Yardımcıları Prof. Dr. Soner Özgen, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Çok Disiplinli Lisansüstü Araştırmacılara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Eğitim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yunus Santur, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, eğitimciler ile eğitime katılan lisansüstü öğrenciler katıldı.

Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, etkinliğin hedef kitlesinin yazılım, bilgisayar mühendislikleri başta olmak üzere sağlık, mühendislik, mimarlık, eğitim, ekonomi, işletme, iktisat, spor bilimleri gibi alanlarda lisansüstü araştırmalar yürüten, tez önerisi çoklu disiplin gerektiren veya sanayiye yönelik tez çalışmaları yürütecek katılımcıları kapsadığını söyledi.

Çok Disiplinli Lisansüstü Araştırmacılara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Eğitim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yunus Santur ise planlanan etkinliğin temel amacının, çok disiplinli yürütülen lisansüstü araştırmalar için veri bilimi ve yapay öğrenme temellerinin araştırmacılara aktarılmasını sağlayacak teorik ile uygulamalı bir eğitimin gerçekleşmesi olduğunu belirtti.