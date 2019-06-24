FÜ'de uygulamalı matematik ve mühendislik yaz okulu

Fırat Üniversitesi tarafından Atatürk, Van Yüzüncü Yıl, Harran ve Uluslararası Final Üniversitelerinin katkısıyla uygulamalı matematik ve mühendislik yaz okulu programı hazırlandı. 27-31 Ağustos arası yapılacak olan yaz okulundan lisans, yüksek lisans, doktora ve Dr. Öğretim üyelerinin faydalanabileceği aktarıldı.

Yaz okulunun 30 saat süreceğini aktaran FÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi ve Yaz Okulu Koordinatörü Prof.Dr. Hasan Bulut, Mühendislikte matematik modülleri ve uygulamaları, diferansiyel denklemlerin analitik ve nümerik çözümleri, kesirlik diferansiyel denklemler ve uygulamaları, sonlu elemanlar ve sonlu farklar yönetiminin uygulamaları, sayısal akışkanlar dinamiği ve ısı transferi, diferansiyel denklemlerde kontrol (doğal bilim modellerine uygulamalarının incelenmesi), diferansiyel denklemlerin çözümlerinin patlaması, fark dizileri ve genelleştirilmiş istatiksel yakınsaklık, kısmı diferansiyel denklemlerinin geometrik yapısı derslerinin işleneceğini aktardı.