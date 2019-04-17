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FÜ'de, Voleybol 1. Lig müsabakaları başladı

Fırat Üniversitesi (FÜ) 250 sporcunun katıldığı “Voleybol 1.

Lig Grup Birinciliği” müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.


Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu programında yer alan 6 üniversiteden 250 sporcunun katıldığı Voleybol 1. Lig Grup Birinciliği müsabakaların açılışı Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Müsabakalara Gençlik ve Spor İl Müdürü Suphi Döner, FÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Savucu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Cihan Çakıcı, öğretim üyeleri, öğrenciler ve sporcular katıldı.


Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Savucu, grup müsabakalarına katılan takımları Elazığ'da ve üniversite de misafir etmekten mutluluk duyduklarını aktardı.


Konuşmalar sonrasında, Fırat, Cumhuriyet, Gaziantep, Siirt, Harran ve Mustafa Kemal Üniversiteleri'nin yer aldığı müsabakalar başladı.

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