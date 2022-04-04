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FÜ'de ‘Yolumuzu Bulalım' oyunu sergilendi

Fırat Üniversitesi (FÜ) Tiyatro Topluluğu öğrencileri tarafından ‘Yolumuzu Bulalım’ adlı tiyatro oyunu sergilendi.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Tiyatro Topluluğu öğrencileri tarafından ‘Yolumuzu Bulalım' adlı tiyatro oyunu sergilendi.


FÜ Tiyatro Topluluğu öğrencileri tarafından ‘Yolumuzu Bulalım” adlı tiyatro oyunu sergilendi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tiyatro oyunu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrencinin de katılımıyla sahnelendi. Düzenlenen tiyatro oyunu izleyicilerden tam not aldı.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, “Bu başarılı performanslar ve harika oyun için üniversitemiz Tiyatro Topluluğu Başkanı Alperen Yılmaz'ı, öğrencileri arkadaşlarımızı ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Öğrencilerimizin kültürel ve sanatsal etkinlikleri sahiplenmeleri ve profesyonel tiyatrocular gibi bu tür oyunları sergileyebiliyor olmaları bizleri çok sevindirmektedir” diye konuştu.

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