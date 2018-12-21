FÜ'ye "Büyük Veri ve Yapay Zeka" laboratuvarı

Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik kampüsüne "Büyük Veri ve Yapay Zeka Laboratuvarı" açıldı.

Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından desteklenen, Derin Öğrenme Büyük Veri Analizi Platformu projesi kapsamında, FÜ Mühendislik Kampüsünde“Büyük Veri ve Yapay Zeka” Laboratuvarı hazırlandı. Laboratuvar bugün düzenlenen törenle açıldı. Açılışa, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Azerbaycan Milletvekili Nagif Hamzayev, Savunma Sanayi Başkanlığı Uzmanları Sayım Gökyar, Mustafa Özlü, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Cebeci, Prof. Dr. Sadettin Tanyıldızı, Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Erhan Akın, projesi yöneticisi Doç. Dr. Galip Aydın ile proje ekibi katıldı.

Anadolu da böyle önemli bir laboratuvarın açılışına katılmaktan mutlu olduğuna değinen Savunma Sanayi Başkanlığı Uzmanı Sayım Gökyar, üniversite rektörlüğünün gösterdiği ilgiden dolayıda teşekkür etti.

Fırat Üniversitesi tarafından yapılan Değirmen projesi kapsamında bugün 'Büyük Veri ve Yapay Zeka Laboratuvarı'nı açtıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise;" Bu laboratuvarın hizmete girmesi ile birlikte Savunma Sanayi Müsteşarlığımızın ve özellikle ülkemizin ihtiyaç duyduğu yapay zeka ile ilgili konularda çok güzel çalışmaların olacağına inanıyorum. Özellikle millileşme adına önemli bir proje. Devamının mutlaka gelmesi gerekiyor. Bugün bu laboratuvarı açarak bunun kalıcı hale geleceğinin ilk adımını atmış bulunuyoruz"dedi.

Konuşmaların ardından davetliler laboratuvarın açılışını gerçekleşti.