İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Galatasaraylı taraftarların derbi ve şampiyonluk kutlaması

Spor Toto Süper Lig’in 37.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesinin ardından Elazığlı taraftarlar şampiyonluk kutlaması yaptı.


Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından Galatasaray taraftarları sokaklara ve meydanlara döküldü. Elazığ'da da Galatasaray'a gönül veren taraftarlar, hem galibiyeti hem de şampiyonluğu kutlamak için Öğretmenevi önüne akın etti. Formalarıyla, bayraklarıyla ve atkılarıyla gelen taraftarlar, meydanı adeta karnaval alanına çevirdi. Tezahürat ve marşlarla gecenin sessizliğini bozan sarı-kırmızılı taraftarlar, yaktıkları meşalelerle de geceyi aydınlattı. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine yüzlerce taraftar şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.