Gaspçıyı "Çürük" dişi yakalattı

Elazığ'da cep telefonu gasp edilen 15 yaşındaki kızın, şapka takıp bisikletle gelip silah çeken şüphelinin bir dişinin çürük ve kırık olduğunu söylemesi üzerine jandarma ekipleri yaptığı çalışmada bisiklet ve dişinden zanlıyı tespit edip yakaladı.Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, merkeze bağlı Yazıkonak beldesinde bir minibüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Minibüs bekleyen 15 yaşındaki kız çocuğunu durakta yalnız gören şüpheli F.O. (32), bisikletle gelerek kuru sıkı tabanca ile telefonunu gasp etti. Telefonu gasp edilen kız, durumu çevredekilerin yardımıyla jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu sırada gasp edilen kız çocuğu, şahsın bisikletini tarif edip, bir dişinin de belirgin bir şekilde çürük ve kırık olduğunu aktardı. Bu bilgilerden yol çıkan ekipler, bisikletli şahıslar üzerinde yoğunlaştı. Belde ile Doğankuş köyü arasında çalışmasını sürdüren ekipler, tarife uygun bisikletli bir şahsı durdurarak dişini kontrol ettiğinde aradıkları şüphelinin F.O. olduğunu belirledi.Gözaltına alınan şüpheli suçunu itiraf ederken, kuru sıkı tabanca ve gasp edip sattığı telefon ele geçirildi. Jandarma ekipleri telefonu sahibine teslim edildiği öğrenildi.

Jandarmada ifadesi alınan şüpheli Silahlı Yağma suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.