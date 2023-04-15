Gastronomi kenti Elazığ'da iftar menüsünün vazgeçilmezi saç tava oldu

Elazığ'da, Ramazan ayında yöresel yemeklerin yanı sıra saç tava da iftar sofralarının vazgeçilmezi haline geldi.

Türk tarihinin bilinen ilk kadın diplomatı Sara Hatun'un günümüze kadar gelen menüsünden tutun da 4 bin yıllık geçmişinde ağırladığı her medeniyetin izlerini taşıyan Elazığ mutfağı, zenginliğiyle ziyaretçilerine şölen sunuyor. Yöresel yemekleri ile ön plana çıkan gastronomi şehri Elazığ'da birçok aile iftarını restoran ve lokantalarda açmayı tercih ediyor. Aileler özellikle yöreye ait kuzu eti, kuyruk yağı, domates ve yeşil ile kırmızı biber kullanılarak pişirilen saç tavayı tercih ediyor. Ustalar Ramazan ayında çok tüketilen saç tavayı müşterilere yetiştirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Elazığ'ın bir gastronomi kenti olduğunu ve birçok yemek kültürünü barındırdığını belirten Sadrettin Aydın, "Saç tavayı özellikle iç bonfileden yapıyoruz. Saç tavamız Ramazan ayında daha çok ilgi görüyor. Saç tava için biber, domates ve iç fileto yeter. Bu söylediklerimin hepsini ayrı ayrı aşamalarda pişiriyoruz. Öncelikle biberi pişiriyoruz ondan sonra iç bonfile dediğimiz eti içerisine atıp biberle aynı derecede pişmesini sağlıyoruz. Daha sonra pul biberini atıp domatesi ekledikten sonra kısık bir ateşte pişiriyoruz. Ramazan ayında özellikle saç tavada daha yoğun bir talep olduğu için işlerimiz daha yoğun oluyor. Hatta yetiştirmekte bile güçlük çekiyoruz. 3 usta olmamıza rağmen yine de yetiştiremiyoruz" diye konuştu.

Ramazan ayında işlerinin yoğun olduğunu kaydeden işletme Sahibi Fırat Tat da, "Elazığ'ın yemek kültürünü anlatmaya gerek yok. Gastronomi noktasında ikinci şehiriz biz Elazığ olarak. Ramazan ayında yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Özellikle önde gelen yemeklerimizden saç tava, kavurma ve diğer çeşitlerimizle müşterilerimize hizmet veriyoruz" dedi.