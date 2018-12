Gazetecilere ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'nde (FHGC) ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri verildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı kapsamında Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne tarafından basın mensuplarına kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi. FHGC'de düzenlenen seminerde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdür Vekili Nevin Evliyaoğlu ve ŞÖNİM personeli sosyal çalışmacı Muhammet Melik Alev konuşmacı yer aldı.

İldeki tüm kurum ve kuruluşlara, kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri vermeye çalıştıklarını belirten sosyal çalışmacı Muhammet Melik Alev, “Bu eğitimin temel dayanağı, Türkiye genelinde uygulanan kadına şiddetle mücadelede ulusal eylem planıdır. Biz de bu plan kapsamında Elazığ'a 2018-2020 eylem planını hazırladık. Şiddete sebep olan temel faktörler var. Kadın-Erkek eşitsizliği, kalıp, yargı ve ayrımcılık gibi faktörler vardır. Bunları ilk başta ailelerimizde öğrenmeye başlıyoruz. Ailede, eğer kalıp, yargı ve eşitsizlik duygularını besleyene bir kişi varsa çocukluktan itibaren bunlarla beslenmeye başlıyoruz. Kalıp, yargı ve ayrımcılık toplumda kişiler arası, gruplar arası ve cinsiyetler arası eşitsizliklere sebep oluyor. İstihdamda var olan eşitsizlikler, sağlık hizmetlerden faydalanmada var olan eşitsizlikler, eğitim hizmetlerinde var olan eşitsizlikler ve kız çocuklarının okutulmaması bile bir kadın erkek eşitsizliğinin göstergesi olarak nitelendirilebilir. Şiddette de kadın erkek arasında büyük farklar bulunmaktadır. Sadece Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) 2016 yılında yapmış olduğu çalışmaya göre dünyada 1.4 Milyon insanın şiddet olayları sebebiyle hayatını kaybettiği paylaşılmıştır. Şiddet en çok kadınlara, çocuklara, evsizlere yaşlılara, engelli bireylere, hayvanlara veya göçmenlere uygulanıyor. Bunların en önemli özelliği de toplumun maalesef saldırıya açık kendini savunma konusunda güçsüz olan kesimler olmasıdır. Dünyada her 3 kadından biri, Türkiye'de ise her 100 kadından 32'si fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalmaktadır"dedi.

Seminerde bilgi veren Müdür Vekili Nevin Evliyaoğlu ise, Farkındalık oluşturma ve zihniyet dönüşümü, koruyucu, önleyici hizmet sunumu, şiddet mağdurlarının güçlenmesi, kurum kuruluşlar arası işbirliği ve politika gibi alanda iyileştirmeler hedeflediklerini söyledi.

Seminere kurum temsilcileri, FHGC Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda gazeteci katıldı.