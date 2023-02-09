Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremde Elazığ genelinde bir bina yıkılırken 93 bina ise ağır hasar aldı. Bu çerçevede şehrin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi'nde yıkım işlemleri başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremde, 10 ilde binlerce bina yıkılırken yine binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. İkinci depremde birlikte Elazığ'da merkeze bağlı Akpınar Mahallesi'nde bir bina çökmüş ve biri polis 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. 2 büyük depremlerle birlikte şehir genelinde 93 bina ağır hasar aldı. Bu çerçevede çökme tehlikesine karşı binaların yıkılmasına karar verildi. Önceki gün bir bina yıkılırken ekipler bugün şehrin en işle caddesi olan Gazi Caddesi'ne girdi. Cadde üzerinde bulunan ve ağır hasar alan 8 katlı bir binanın yıkımına başlandı.