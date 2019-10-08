Gazi ve şehit ailelerinden Kaymakam Karaloğlu'na ziyaret

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine yeni atanan Kaymakam Bünyamin Karaloğlu'nu gazi ve şehit aileleri ziyaret etti.

Kovancılar Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Selami Demir'le birlikte, gazi ve şehit aileleri, Kaymakam Bünyamin Karaloğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kaymakam Karaloğlu, gazi ve şehit ailelerini dinleyerek devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını aktardı.

Kaymakam Karaloğlu'yla bir süre sohbet eden ve görevinde başarı dileyen Demir ile beraberindeki heyet ise, devletin her zaman yanlarında olduğunu, bundan sonra da olmaya devam edeceğini bildiklerini aktardı.