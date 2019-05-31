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Genç kadın not bırakıp nehre atladı

Elazığ’ın Palu ilçesinde 1 ay önce evlenen ve not bırakıp nehre atladığı belirtilen genç kadını arama çalışması başlatıldı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde 1 ay önce evlenen ve not bırakıp nehre atladığı belirtilen genç kadını arama çalışması başlatıldı.


Olay, akşam saatlerinde ilçeden geçen Murat Nehri Cumo Gölü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 ay önce evlenen 22 yaşındaki E.Ö. henüz bilinmeyen bir nedenle nehre atladı. Olayın fark edilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı ilk incelemede genç kadına ait eşyalar ve bıraktığı bilgi notu bulundu.


Beyhan barajının kapaklarının açık ve gece olmasından dolayı arama çalışmalarına ilerleyen saatlerde devam edeceği bildirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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