Gençlik 23'ün kampanyası yürekleri ısıttı

İhtiyaç sahibi öğrenciler için Gençlik 23 Elazığspor Taraftarlar Grubu tarafından başlatılan 'Bir Bot, Bir Mont' kampanyasında toplanan paralarla öğrencilere hediyeler alındı.

Elazığspor tribünlerinin köklü taraftar grubu Gençlik 23 tarafından hayata geçirilen 'Bir Bot, Bir Mont' kampanyası büyük ilgi gördü. Kampanya çerçevesinde toplanan paralarla ihtiyaç sahibi çocuklar bot, mont ve çeşitli hediyeler alındı. Hediyeler karşısında büyük mutluluk yaşanan öğrenciler, Elazığspor'un Yomraspor'la oynadığı maçı da tribünden izledi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, 'Bir Bot, Bir Mont' Projemizi hayata geçirerek, onlarca genç kardeşlerimize mont, bot ve çeşitli hediyeler takdim ederek az da olsa mutlu ettik ve Yomraspor maçına götürerek farkındalıkta bulunduk. Bu tür sosyal projelerde daima desteğini esirgemeyen Elazığspor taraftarları ve Elazığ halkına çok teşekkür ederiz. Ayrıca yalnızca tribünde değil her zaman bu tür sosyal projelerde gecesini gündüzüne katan, Dernek Başkanımız Haker Melih Güneş, üniversite sorumlumuz Resul Batmaz, lise ve ortaöğretim sorumlumuz Erhan Babürhan ve grubumuzun bayan ve tüm üyelerine teşekkür ederiz. Elazığ ve Elazığspor kırmızı çizgimiz, bu vatanın her bir bireyi kardeşimizdir'' denildi.