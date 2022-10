Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Topoğlu Elazığ'da gençlerle buluştu

Emre Topoğlu, Elazığ'da gençlerle bir araya geldi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ'a gelen Emre Topoğlu, gençlerle bir araya geldikten sonra yetkililerde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Elazığ'a yapılan gençlik ve spor yatırımları, yurtlar ve gençlik merkezi hakkında bilgi alan Topoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Gençlik Hizmetleri Müdürü Serkan Sis, Gençlik Merkezi İdarecileri, Çalışanlar ve Gönüllüler ile bir araya gelerek Elazığ'da yapılan gönüllülük faaliyetleri yatırımlar ve çalışmalardan dolayı İl Müdürü Eren'e teşekkür etti. Gençlik merkezini gezerek kurslar ve faaliyetlere katılan Topoğlu, ziyaretinin ardından Elazığ'dan ayrıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Topoğlu, gençlik merkezimizde devam eden faaliyetleri gezerek, kurslarımıza katılan gençlerimiz ve aileleri ile bir araya geldi. Özellikle velilerin yapılan faaliyetlerden memnun olduklarını dile getirmeleri Genel Müdürümüz Topoğlu'nu bir hayli mutlu etti. Öncelikle 81 il içerisinde ilk defa ilimizde yapılan Osmanlı oygu sanatı naht atölyesini ve resim atölyesini gezdikten sonra müzik atölyesinde gitar kursuna katılarak gençlerimize eşlik etti. Şan ve ses kurslarına iştirak eden Topoğlu, has odada gençlerle bir araya gelerek hasbihal etti. Gerek depremde gerekse sonrasında Gönüllü Gençlerimizin yaptığı çalışmalarla Bakanlığımız ve şehrimizde bir değere sahip. Karşılık beklemeden tamamıyla gönüllülük esaslı olarak çalışan kardeşlerimizle, onların dertleriyle dertlenen ve her alanda yanlarında yer alan Genel Müdürümüz Dr. Emre Topoğlu'na ilimize ve gençlerimize göstermiş olduğu ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Genel Müdürümüzün de ifade ettiği gibi pırıl pırıl gençler var karşımızda her daim gençlerimiz için çalışan bir bakanlığımız temeli sadece genç olan bir Bakanlığımız var. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de her daim gençlerimizle olmaya, onları anlamaya ve şartlar neyi gerektiriyorsa güncel olanı gençlerimize sunmaya devam edeceğiz'' ifadelerine yer verildi.