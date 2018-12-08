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Genel cerrah bıçaklanarak öldürüldü

Elazığ’da Fırat Üniversitesi Hastanesinde görevli Genel Cerrah Doç.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesinde görevli Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili bir kadın doktor ve bir üniversite öğrencisi gözaltına alındı.


Olay, akşam saatlerine merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak'taki bir öğrenci evinde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Üniversitesi Hastanesine görevli Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin, şüpheliler tarafından eve çağrıldı. Evde çıkan tartışmada Girgin bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet sonrası şüpheliler üniversite öğrencisi F.A.(23) ile pratisyen doktor Ç.G.B, polis tarafından gözaltına alındı.


Polis ve cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yapıyor.

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