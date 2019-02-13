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Geri gelirken, otomobile çarptı kaçtı

Elazığ’da park halindeki otomobile geri gelirken çarpan ticari taksi kaçtı, o anlar kameraya yansıdı.

Elazığ'da park halindeki otomobile geri gelirken çarpan ticari taksi kaçtı, o anlar kameraya yansıdı.


Olay, Malatya Caddesi belediye binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde ticari bir taksi geri manevra yaparken park halindeki otomobile çarptı. Bir kaç saniye duran taksi sürücüsü, inip yaptığı kazaya bakmadan olay yerinden uzaklaştı.


Kaza anı ve sürücünün gitmesi ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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