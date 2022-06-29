Gizem, Cezayirli rakibi karşısında

Elazığ Belediyespor'un milli boksörü Gizem Özer, Cezayir'de devam eden Akdeniz Oyunları'nda perşembe günü yarı final maçına çıkacak.

Cezayir'in Oran kentinde devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda Türk milli takımı her branşta başarıdan başarıya koşuyor. Milli takımın bokstaki altın madalya umutlarından Gizem Özer, 63 kilo yarı finalinde 30 Haziran Perşembe günü saat 16.00'da Cezayirli rakibi İman Khelif'le yarı final maçına çıkacak. Bronz madalyayı garantileyen Gizem, rakibini mağlup ettiği takdirde final maçı oynamaya hak kazanacak.