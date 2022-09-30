Gizem Özer, dünya şampiyonu oldu

Elazığ Belediyespor ve Fırat Üniversitesi boksörü Gizem Özer, Samsun'da yapılan Üniversiteler Dünya Boks Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.

FİSU Üniversiteler Dünya Boks Şampiyonası'nda Elazığlı boksör Gizem Özer, 60 kiloda dünya şampiyonu oldu. Çeyrek finalde karşılaştığı Güney Koreli Haedeun Jeong'u, yarı finalde Alman Lena Marie Buechner'i mağlup eden Gizem, finalde Türk rakibi Urguya Us'u 5-0'lık skorla yendi ve şampiyonluğa ulaştı.