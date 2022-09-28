Gizem Özer, Dünya Üniversiteler Boks Şampiyonası'nda yarı finale çıktı

Samsun'da devam eden Dünya Üniversiteler Boks Şampiyonası'nda Elazığlı milli sporcu Gizem Özer, çeyrek finalde Güney Koreli Haedeun Jeong'u yenerek yarı finale yükseldi.

FİSU Üniversiteler Dünya Boks Şampiyonası Samsun'da devam ediyor. Milli sporcu Gizem Özer, Güney Afrikalı rakibinin ardından çeyrek finalde karşılaştığı Güney Koreli Haedeun Jeong'u da mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Elazığ Belediyespor Kulübü sporcusu Gizem Özer, yarı final 60 kilo maçında Alman Lena Marie Buechner ile karşı karşıya gelecek.