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Gizem Özer'den bronz madalya

Elazığ Belediyespor’un milli boksörü Gizem Özer, Cezayir’de devam eden Akdeniz Oyunları’nı bronz madalyayla noktaladı.

Elazığ Belediyespor'un milli boksörü Gizem Özer, Cezayir'de devam eden Akdeniz Oyunları'nı bronz madalyayla noktaladı.


Cezayir'in Oran kentinde devam eden 2022 Akdeniz Oyunları'nda boks yarı finalleri oynandı. Elazığlı sporcu Gizem Özer, 63 kilo yarı finalinde Cezayirli rakibi İman Khelif'le karşı karşıya geldi. Rakibine mağlup olan Gizem, organizasyonu bronz madalya ile noktaladı.

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