İhlas Haber Ajansı

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Gizem Özer'e Elazığ'da coşkulu karşılama

Hırvatistan’da yapılan U22 Avrupa Boks Şampiyonası’nda 63,5 kiloda 2.

Hırvatistan'da yapılan U22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 63,5 kiloda 2. olarak gümüş madalya kazanan Elazığ Belediyespor Kulübü boksörü Gizem Özer, coşkuyla karşılandı.


Hırvatistan'da düzenlenen U22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 63,5 kiloda 2. olarak gümüş madalya alan Gizem Özer, memleketi Elazığ'da coşkuyla karşılandı. Elazığ Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan Elazığ Belediyespor boksörü Gizem Özer, daha sonra Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı makamında ziyaret etti. Gizem'e ziyaretinde antrenörü Cemil Döndü ile ailesi de eşlik etti.

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