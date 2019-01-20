Göl manzaralı kayak merkezine yoğun ilgi

Elazığ'da doğunun saklı denizi olarak bilinen Hazar Gölü manzarasında 1300 rakımda kayak yapmaya gelenler, kar ve manzaranın tadını çıkarıyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kış turizminin gözde mekanlarından olan Hazar Baba Kayak Merkezi'ne sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte çok sayıda tatilci gelmeye başladı. Elazığ, Diyarbakır, Tunceli, Malatya, Mardin ve Batman başta olmak üzere birçok ilden tatil yapmaya gelen vatandaşlar, doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü'nün manzarasında kayak yapmanın keyfini çıkartıyor. Tecrübeli kayakçıların da ilgi gösterdiği 1300 rakımlı kayak merkezinde acemi kayakçılar ise düşe kalka kayak yaptı. Aileleriyle gelen çocuklar ise kızaklarla kaymayı tercih etti.

Şunda kayak alanında 1,5 metrenin üzerinde kar olduğunu belirten işletme sahibi Taner Durmuş, “Zirvede ise 3 metreye yakın kar var. Her kar yağışı sonrası pistleri eziyoruz. Bu şekilde sıkıştırma yapıp alanı hazırlıyoruz. Talep iyi. Sömestr tatili başladı. Burada insanlar bölge illerden, Diyarbakır, Malatya, Tunceli, Bingöl, Mardin, Batman ve Elazığ'dan misafirler geliyor. Okulların tatil olmasıyla özellikle aileler yoğunlukta” dedi.

Kayak merkezinde antrenman yaptığını belirten Renas Karaca, “Hem de güzel bir manzara eşliğinde hazırlanıyoruz. Önümüzdeki maçlar için düzenli ve sık sık antrenman yapıyoruz. Mart'ta Kayseri'de bir yarışım var. Onun antrenmanlarına başladık. Sıkı sıkı çalışıyoruz. Hedefimiz birincilik ve madalya ile dönmek istiyoruz. İnşallah da yapacağız. U-14 kategorisinde erkeklerde 3. oldum. Kısa ve uzun slolum olmak üzere iki yarış vardı. 3 gün konaklama yaptık. Saniye ve performans ile iniş yapıp 3. oldum. İlerleyen maçlarda umarım birinci olacağım” diye konuştu.

Hazar Baba'nın kayak için çok güzel ve elverişli olduğunu aktaran Orkay Yokyay ise, “Biz ailecek geldik. Burası Elazığ ve çevre iller için çok büyük bir olanak. Göl manzaralı bir kayak merkezini dünyada görmedim. Gelip hafta sonunu değerlendiriyoruz. Ulaşım olanakları, kar ve pist güzel. Tüm vatandaşlarımız bence daha fazla doldurmalı. Daha fazla gelmeli ve zaman geçirmeli. Çok fazla bir maliyeti de yok. Kış aylarını süsleyen gayet güzel bir merkez” şeklinde konuştu.