Göl manzarası eşliğinde Hazarbaba Dağı'nda yamaç paraşütü keyfi

Elazığ'da bulunan 2 bin 700 rakımlı Hazarbaba Dağında pilotlar, paraşütle yamaç uçuşu yaparak heyecanlı ve renkli görüntüler oluşturdu.

Sivrice ilçesinde 4 mevsim farklı spor dallarından aktiviteler gerçekleştiriliyor. İlçede bulunan ve doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü'ne yazın tatilciler yoğun ilgi gösteriyor. Aynı zamanda göl ile eşsiz manzaraya sahip olan 2 bin 700 rakımlı Hazarbaba Dağı zirvesinde kışın kayak yapılırken, bugünlerde ise yamaç paraşütü yapılıyor. Bu çerçevede Sportif Havacılık Kulübü tarafından Hazarbaba Dağı'nda yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi. Elazığ başta olmak üzere çevre illerden pilotlar Sivrice ilçesine geldi. Pilotlar, Hazarbaba Dağı'nın zirvesine çıkarak göl istikametine doğru uçuşlarını gerçekleştirerek eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.