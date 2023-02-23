Gönüllü berber ve kuaförler, depremzedeleri tıraş etti

Elazığ'da gönüllü berber ve kuaförler, KYK kurdunda misafir edilen depremzedeleri tıraş ederek kişisel bakımlarını yaptı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem sonrasında yaralar sarılmaya devam ediyor. Afet bölgesinde evi yıkılan veya hasar gören vatandaşlar, Elazığ'a getirilerek Ahmet Kabak Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Depremzedelerin günlük bütün ihtiyaçları burada karşılanırken, talepleri de yerine getiriliyor. Her daim depremzedelerin yanında olan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası, ortak bir çalışmaya imza attı. Dükkanları kapatan kuaför ve berberler, Çok Amaçlı Spor Merkezi'nde bir araya gelerek depremzede vatandaşları tıraş edip kişisel bakımlarını yaptı.

Esnaflarla birlikte hareket ettiklerini belirten Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, “Meslektaşlarımız gönüllü bir şekilde dükkanlarını kapatarak geldi. Depremzedelere katkı sağlamak istediler. Böyle bir günde birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor” dedi.

Depremzedeleri yurtlarda misafir ettiklerini aktaran Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “10 ilimizdeki depremzedeler Elazığ'da gelmeye başladı. Biz Ahmet Kabaklı yurdumuzu depremzedelere açmıştık. Orada depremzedelerin barınma, beslenme ve piskososyal çalışmalarını da yürütüyoruz. Bugün de Berberler ve Kuaförler Esnaf Odamız ile birlikte organize etmiş olduğumuz etkinlik ile depremzedelerin kişisel bakımlarını yapıyoruz. Tüm şehir depremzedeleri sahiplendi. Bundan sonra da elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Berber Mücahit Baysal, “Kendi dükkanımızı kapattık ve buraya geldik. Depremzede kardeşlerimizi tıraş ediyoruz. Onların yaralarına merhem olmak istiyoruz. Yalnız hissettirmemek için buradayız. Hiç kuşku duymadan gönüllü olarak geldim. Yapabileceğimiz ne varsa maddi ve manevi yanlarınızdayız” şeklinde konuştu.

Malatya'dan Elazığ'a gelen ve ailesiyle birlikte KYK kurduna yerleşen Egemen Güldalı, “Malatya'dan geldim, 5'inci sınıfa gidiyorum. Depreme yakalandığımızda birkaç gün arabada kaldık. Ardından vagonlarda kaldık ve son olarak Elazığ'da KYK yurduna geldik. Buraya geldik beni tıraş ettiler. Daha aynaya bakmadım ama çok güzel olduğunu düşünüyorum” dedi.