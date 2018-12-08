‘Gönüllü sağlıkçılardan' komandalar gibi eğitim

Her türlü afet ve büyük kazalarda insanların hayata yeniden tutunması için canla başla mücadele eden UMKE gönüllüleri, fedakarlık gerektiren en zor mesleklerden birini icra edebilmek için çeşitli eğitimlere katılıyor. UMKE ekibine dahil olmak isteyen gönüllü sağlıkçıların eğitimi ise komando eğitimini aratmıyor. Bu kapsamda Elazığ, Tunceli ve Muş'tan UMKE'ye dahil olmak isteyen 15 gönüllü sağlıkçı, Elazığ UMKE Birimi tarafından eğitim aldı. 4 gün teorik eğitim alan gönüllüler son günde hazırlanan parkurda tatbikat yaptı. Çamur içerisinde sürünerek engelleri aşan, tepelere tırmanan ve boruların içerisinden geçen sağlıkçılar, araç içerisinde sıkışan ve göçük altına kalan yaralıları kurtardı. Zorlu etapları hatasız geçen gönüllü sağlıkçılar, UMKE sertifikası alarak kendilerine verilecek görevi beklemeye başladı.

"Çok özverili davrandılar"

5 günlük eğitim sürecinin son gününde olduklarını belirten Elazığ UMKE Birim Sorumlusu Kadir Özdemir, "Elazığ, Tunceli ve Muş'tan katılımcılarımız var. Burada güzel bir eğitim süreci geçirdik. Son gün pratik ve eğitimimiz vardı. Arkadaşları bayağı bir zorladık. Ama afet kolay olmayacak. Bunun için zorladık. Gelen arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok özverili davrandılar. Parkurda ilk önce engellerden sürünerek geçtiler. Sonra diğer bir engelimiz vardı onu geçtiler. Lastiklerle bir engellimiz vardı onu aştılar. Ardından rampamız ve inişimiz vardı. Hepsini hasta varken de yaptılar. Borunun içerisinden geçtiler. Maden ve araç içerisinden yaralı çıkarttılar. Zorlu bir yerdi" dedi.

Daha önceden birçok eğitime katıldığını fakat şu an aldıkları eğitimin çok farklı olduğunu dile getiren Dr. Sercan Atalay, "Çok zorlu geçti. 4 gün teorik bilgilerin üzerine parkurda bir tatbikatımız oldu. Oldukça yorucu ama bir o kadar da eğlenceli bir eğitimdi" diye konuştu.

Tunceli'den katılan Dr. Şükran Ani ise, "Genellikle UMKE'nin yapması gerekenleri mecburen 112 yapıyor. Biz bu açığı tamamlamak için Tunceli'de bir ekip kurmaya karar verdik. Ekibimizi oluşturuyoruz. Eğitimlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Elazığ'a eğitimler için 5 kişilik bir ekip olarak geldik. İlk 4 gün teori eğitimler oldu. Bugün de tatbikatımız oldu. Gayet başarılı bir tatbikat oldu" ifadelerine yer verdi.