Gönüllüler, çocukların depremin etkisinden kurtulmasına aracılık ediyor

Elazığ'da meydana gelen depremde evleri hasar gören ve çadır kentlerde aileleri ile birlikte yaşamaya başlayan çocuklar, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü psikososyal destek ekipleriyle etkinlikler yaparak günlerini geçiriyor.

24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında bir çok bakanlık koordinasyonunda depremden etkilenen vatandaşlara yönelik çalışmalar devam ediyor. Evleri hasar gören vatandaşlar için kurulan çadır kentlerde aktif olarak çalışmalarını yürüten ve ailelerle görüşen gönüllü psikososyal destek ekipleri, çocuklara yönelik aktiviteler düzenliyor. Kültür Park'ta kurulan çadır kentte çocuklar, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllülerin düzenlediği etkinliklere katılan çocuklar, deprem psikolojisinden kurtuluyor.

Çadırda ailesiyle birlikte yaşayan depremzedelerden Selami Durmuş, “Depremden sonra kar yağışı oldu, havalar soğudu. Millet mağdur oldu ama yine Allah devletimize zeval vermesin, elinden geldiği kadar mağduriyetleri gidermeye çalıştı. Her şey koordineli bir şekilde işledi. Netice itibariyle çadırdır ve ev kadar sıcak olmaz. Bugün bahar havası ve çok güzel. Millet de havanın keyfini çıkarmaya çalışıyor. Çadırda ve önlerinde , parklarda çocuklarını eğlendirmeye çalışıyorlar. Buradaki gönüllüler de çocuklara bir nebze de olsa depremi unutturmaya çalışıyorlar” dedi.

Güzel havayı görünce çadırının önüne çıktığını belirten Emin Gezen ise “Torunum beni çıkardı. Temiz havayı alıp biraz nefes aldım. Allah devletten razı olsun, her şeyimizi karşılıyorlar” diye konuştu.

"Gönülden birleştirici olabilmek için buradayız"

Depreminin ilk gününden itibaren sahada olduklarını dile getiren gönüllülerden Hakan Andı, “Buradaki depremzede kardeşlerimize, çocuklara çeşitli etkinlikler yaptırmaktayız. Onlara depremin acısını bir nebze de olsan unutturabilmek için onların yüzündeki ve gönüllerindeki tebessüme ortak olabilmek için ve aynı zamanda saçlarımız kadar birlikteliğimiz varken kaşlarımız kadar ayrılıkları konuşma vakti geçmiştir diyerek gönülden ve vicdanen de birleştirici olabilmek için buradayız. Çocukların yüzündeki mutluluğu an ve an yaşamaktayız. Her yaşadığımızda da sabahtan akşama kadar geçen yoğun tempomuz olsa bile tüm yorgunluğumuzu bize unutturmakta. Umut ediyoruz bu yaralar biran önce sarılır. Tüm Türkiye olarak tüm vatandaşlarımızla Elazığ için dua bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanından bir çok gönüllünün deprem bölgesine geldiğini ve kurdukları etkinlik çadırlarında rehabilitasyon çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirten Elazığ Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Ferhat Kerem Çiçek'de “ Amacımız, insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile genç kardeşlerimize bu rehabilitasyonu sağlamak, onları düşmüş oldukları travmatik durumlardan kurtarabilmek, asıl misyon ve vizyonumuzu yerine getirebilmek. Bunun yanı sıra insani yardımlarımız da devam etmektedir. Tüm çabamız, daha çok psikososyal destek olarak çocuklara indirgediğimiz çalışmalarla bu durumdan hep beraber gönül gönüle kalkmaya yönündedir” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen etkinlikler ile eğlenceli vakitler geçirdiklerini ifade eden depremzede çocuklar ise yapılan etkinliklerle güzel vakit geçirdiklerini aktardı.