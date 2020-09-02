Gözleri açılmamış yavru köpekler, kasa ile ölüme terk edildi

Elazığ'ın Ağın ilçesinde bir kasa içerisinde 10 yavru köpek ölüme terk edildi. Belediye personelinin fark ettiği yavru köpekler, İlçe Belediye Başkanı Ali Uslu'nun talimatıyla korumaya alınarak, anne köpek aranmaya başlandı.

Alınan bilgiye göre, belediye personeli Aykut Karadağ, hükümet konağının arkasında kasa içerisine bırakılmış 10 yavru köpeği farketti. Gözleri açılmamış olan yavruları gören Karadağ, durumu İlçe Belediye Başkanı Ali Uslu'ya bildirdi. Başkan Uslu, yavru köpekleri alarak aracıyla belediyeye götürüp, koruma altına aldı. Ardından da köpeğin bulunması için belediye hoparlöründen yavruların annesi bulunması için anons yaptıldı.

Yavru köpeklerle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Uslu, “Belediye personelimiz Aykut Karadağ'ın bizlere ihbarı ile Hükümet Konağı arkasına plastik kasaya 10 tane gözleri açılmamış köpek yavrusunu bırakıp giden kişilerin nasıl bir vicdana sahip olduğunu anlamak mümkün değil. Yavru köpeklerin bu durumda yaşama şansı çok güç. Hayvanlar şuanda belediyemizde annelerinin de belediyeye getirilmesi gerekiyor. Konuyu bilen duyarlı vatandaşlarımız bize ulaşırsa bizde belediye olarak üzerimize düşeni yapalım . Konu ile alakalı belediyemiz hoparlörün den halkımıza bilgilendirme yaptık. Lütfen yardımcı olalım” dedi.