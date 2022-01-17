Guatr hastası iki kız kardeş, Fethi Sekin Şehir Hastanesindeki operasyonla sağlıklarına kavuştu

Guatr nedeniyle nefes almakta güçlük çektiği saptanan 69 ve 72 yaşlarındaki iki kız kardeş yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Solunum yollarına bası yapan dev guatr nedeniyle nefes almakta güçlük çektiği saptanan 69 ve 72 yaşlarındaki iki kız kardeş, Fethi Sekin Şehir Hastanesi genel cerrahi kliniği hekimlerinden Op. Dr. Abdullah Kut tarafından ameliyat edildi. 72 yaşındaki hastanın daha önce olduğu ameliyatlar sonucunda sağ taraf ses tellerini çalıştıran sinirin hasarlı olması nedeniyle ameliyat yüksek risk altında sinir monitorizasyonu eşliğinde yapıldı. Sol taraf ses telleri korunan hasta ameliyat sonrası yoğun bakım ve trakeostomi ihtiyacı olmadan serviste takibe alındı. Aynı ailede benzer sıkıntıları olan iki hastanın yapılan operasyon sonrasında yeniden rahat yemek yemesi, nefes alması, sesini kullanması sağlandı.

Kanser hastası kapalı yöntemle ameliyat edildi

Onkoloji hastaları da yapılan kapalı operasyonlarla sağlığına kavuşuyor. Hastanede görevli cerrahi onkoloji uzmanı Dr. Azmi Lale, cerrahi onkoloji uzmanı Dr. Remzi Kurt ve genel cerrahi uzmanı Ahmet Aslan tarafından 93 yaşında kalın bağırsak başlangıcı yerleşimli yaklaşık 10 santimetre çapında kitlesi olan hasta opera edildi. Yandaş hastalıkları, daha önce geçirilmiş karın cerrahisi ve buna bağlı karın içinde yaygın yapışıklıkları olmasına rağmen onkolojik cerrahi prensiplerine uygun bir cerrahi yaklaşımla kapalı kanser ameliyatı başarı ile gerçekleştirildi. Hasta 2. gün ağızdan beslenmesine başlarken, 5. gün taburculuk aşamasına geldi.