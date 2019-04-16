Gülpınar: “Ligde kalabileceğimize yüzde yüz inanıyoruz”

Elazığspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, “Biz bu ligde kalabileceğimize yüzde yüz inanıyoruz. Yeter ki biz o birlik ve beraberliği sağlayabilelim” dedi.

Birevim Elazığspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, Kulüp tesislerinde basın toplantısı yaptı. Gülpınar, toplantıda iddialı konuşarak Spor Toto 1. Lig'de kalacaklarına inandığını söyledi. Önlerinde iki rakiplerinin olduğunu vurgulayan Serhat Gülpınar, "Biri Afyonspor biri de Giresunspor. Afyonspor'la 2 puan farkımız, Giresunspor'la da 6 puanlık bir farkımız var. İkili averajda onlar daha iyi durumda olduğu için bizim mevcut duruma en az 7 puan eklememiz lazım. Afyonspor bizim rakibimiz olduğu için mutlaka o maçtan galip gelmemiz lazım, yoksa ligde kalmamızın olasılığı olmaz. Önümüzdeki Afyon maçı hariç 4 maçta hafta hafta gidersek çok daha net olacak ama mümkün olduğu kadar kısa sürede 3 puan kazanabilirsek o makası çok çabuk daraltabiliriz" diye konuştu.

Aşağıdan gelen takımların her zaman daha avantajlı olduğunu savunan Gülpınar, "Önümüzdeki rakibi strese sokabiliriz. Giresunspor'un hem maddi hem de manevi sıkıntıları olduğu aşikar. Biz yüzde yüz inanıyoruz bu ligde kalabileceğimize. Yeter ki biz o birlik ve beraberliği sağlayabilelim. Bugün birlik ve beraberlik olma günü, eleştirme değil. Biz hedef için uğraşıyoruz. Bütün negatifleri göz ardı ederek odaklanmaya çalışıyoruz. Taraftardan isteğimiz bu maç bizim için çok önemli bir maç. Elazığspor taraftarı bugün yanımızda olmayacaksa ne zaman yanımızda olacak? Birlik ve beraberlik içerisinde bir şeyleri başarmaya çalışan bir takım var. Takımın içinde bulunduğu durumdan takım sorumlu değil. Bu takım devre arası geçtikten 2 hafta sonra kurulmuş bir takım. Bütün hataları, eksiklikleri ve performans kaybını mevcut kadroya yüklemek kadar abes olan bir şey yok” ifadelerini kullandı.