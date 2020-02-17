Gürgen, Elazığ'da yıkım çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi

ELAZIĞ (İHA) – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen, Elazığ'da yıkım çalışmalarının devam ettiği sahada bilgi verdi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde 4'ü Malatya'da 37'si Elazığ'da toplam 41 kişi hayatını kaybetti, birçok yapı ise hasar gördü. Depremin ilk gününden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde bin kişilik ekiple yapılan hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla 19 bin 821 bağımsız bölümden oluşan yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı yapı sayısı 8 bin 519 olarak belirlendi. Kent genelinde acil yıkım kararı verilen 558 yapıdan Mustafapaşa, Sürsürü ve Abdullahpaşa Mahalleleri başta olmak üzere birçok noktada yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

6.8'lik depremin sonucunda ağır hasar görmüş binaların yıkımını gerçekleştirildiği bölgede olduklarını ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen, “Bugün bir de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde artçı deprem meydana geldi. Bu artçı depremin olmasıyla beraber sosyal medyada Abdullahpaşa da ağır hasarlı binanın kendi kendine çöktüğüne dair bir haber yayıldı. Bizde arkadaşlarımızla beraber ivedilikle şantiye alanına geldik. Şantiye alanında gördüğümüz manzara başkaydı. Normalde kontrollü yıkımın devam ettiği başında yıkım ekibinin, kontrolünün bütün teşkilatın çalıştığı bir yer halindeydi. Ama çekim açısında siz makineyi göremiyorsunuz. Siz sosyal medyada yapılan paylaşımları gördünüz. Arkadan makinenin çalıştığını kimse görmüyor. Sadece ön taraftan sanki kendi kendine çöken bir bina varmış gibi bir izlenime sebebiyet verdi. Sizin de gördüğünüz gibi şuan da o binanın yıkım ve enkaz çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızdan şu ricada bulunuyoruz. Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapılırken ne olur herkes dikkatli olsun. Burası şuanda gerçekten afeti yaşayan, acısını ve ızdırabını çeken bir bölge. Buradaki her insan yaşanmış olan depremden öyle veya böyle zarar gördü. İnsanlar yakınlarını kaybettiler. Burada insanların deprem sonrasında yaşamış olduğu travmaları düşünerek hepimizin buradaki çalışma koşullarını düşünerek paylaşımları yapmaları lazım. Vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz ne olur doğru paylaşımlar yapın. Elbette ki bu alanların içerisinde şuanda yüzlerce hatta binlerce yıkılacak bina var. Bu bina yıkım işleri özellikle hasar görmüş binalarda zor işler. Bunların içerisinde kaza ve çökmeler olabilir" diye konuştu.