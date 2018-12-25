Gürgöze," Musa Orhan,AK Partili bir belediye başkanı değildir"

AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, İYİ Parti'ye geçen Maden Belediye Başkanı Musa Orhan'ın AK Parti ile bir ilişkisinin bulunmadığını söyledi.

Elazığ'ın Maden ilçesi Belediye Başkanı Musa Orhan'ın “AK Partili belediye başkanı İYİ Parti'ye geçti”şeklinde verilen haberlerle ilgili AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze açıklama yaptı.

Gürgöze açıklamasında,"Bugün bazı basın yayın organlarında 'AK Partili belediye başkanı İYİ Parti'ye geçti' şeklinde haberler yayımlanmıştır.Haberde ismi geçen Maden Belediye Başkanı Musa Orhan, AK Partili bir belediye başkanı değildir. Kendisi 2014 yerel seçimlerinde DP'den belediye başkanı seçilmiştir. Bu anlamda haberde yer aldığı gibi bağımsız olarak belediye başkanı seçildiği daha sonra AK Parti'ye katıldığı şeklindeki bilgi de doğru değildir. 2015 yılında bu anlamda bir görüşme ve program yapılmış hatta bazı basın yayın organlarında bu yönde haberler yayımlanmış ancak resmi olarak AK Parti'ye geçiş işlemi yapılmamıştır. Dolayısıyla adı geçen belediye başkanının AK Parti ile bir ilişkisi bulunmamaktadır"ifadelerine yer verdi.