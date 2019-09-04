Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde bilgi veren Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “Elazığ'da bu yıl 324 derslik açmayı planlıyoruz ve Sağlık Bakanlığı izin vermesi halinde hastaneyi de eğitim ve öğretime dönüştürmüş olacağız” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Öğretmenevi'nde yapılan toplantıda basın mensupları ile bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, yeni dönem ile eski Eğitim ve Araştırma Hastanesi binası ile ilgili açıklamada bulundu.

Elazığ'da bu yıl yeni 324 derslik açmayı planladıklarını belirterek sözlerine başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk" Okullarımızın büyük çoğunluğu bitti. Okulların bir kısmında ise basit alt yapı çalışmaları bittiği zaman eğitim ve öğretime açtığımızda yüzde 90'ın üzerinde tam gün eğitime geçmeyi planlıyoruz. Gündemimizdeki eski hastane binası ise, Milli Eğitim ile Sağlık Bakanlıkları nezdinde Milli Emlak Genel Müdürlüğü arsayı ve binayı verdi. Fakat kullanım hakkı Sağlık Bakanlığı'nda olduğu için tüm girişimler devam etmekte ve en son olarak Sağlık Bakanlığı izin vermesi halinde hastaneyi de eğitim ve öğretime dönüştürmüş olacağız. Hastanenin eğitim ve öğretime açılması halinde Elazığ Ortaokulu, Mezre Ortaokulu, Dumlupınar İlk ve Ortaokulu, İsmet Paşa İlkokulu ve Gazi Ortaokulu hinterlant alanında tam gün eğitime geçmiş olacağız. Hastane yeri bize tahsis edildiği zaman en kısa zamanda dönüşümünü sağlayarak belki de 2020 yılında merkezde tam gün eğitime geçmiş olacağız. Okullardaki güçlendirme çalışmaları yapıldı ve devam da ediyor” dedi.

Yeni eğitim öğretim yılının 9 Eylül'de başlayacağını anımsatan Gürtürk, “ Okul Öncesi, 5. sınıf ve 9. sınıflarda uyum eğitimlerimiz var. Bu uyum eğitimleri iki yıl sürecek. Okula yeni başlayan, farklı bir ortamda fiziki olarak eğitim ve öğretime başlayan öğrencilerin daha rahat hareket etmesi, okul başlamadan okulu gezmesi ve fiziki donatılarını görmesi açısından bu eğitim önemli. Çocuklar, Perşembe ve Cuma günleri uyum eğitimine alınacaklar. Pazartesi günü ise inşallah 2019-2020 yılı eğitim ve öğretim yılına başlamış olacağız. Yerleştirmelerde sıkıntılarımız yok. Yalnızca yerleşmeyen 4 öğrenci var. Bu öğrencileri de uygun olan okullara yönlendirdiğimiz taktirde Elazığ'da LGS'den yerleşmeyen öğrenci kalmayacak. Bu sene sınavlarda da başarı gösterdik. Soru yapma oranı olarak Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Ayrıca Öğretmenevi'ne yatak ihtiyacımız var. İnşallah hastane yeri olursa, eski ortopedi bölümünde 80'e yakın tek kişilik odalar var. Basit dönüşümlerle orayı da Öğretmenevi'ne tahsis ettiğimizde ek bina olarak yatak yoğunluğunu bu şekilde karşılamış olacağız”ifadelerini kullandı.