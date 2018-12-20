Gürtürk;" Elazığ'ın ilk 10 içerisindeki yerini koruması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Elazığ'ın LGS ‘de Türkiye genelinde 9'uncı sıraya yükseldiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, ilk 10 içerisindeki yeri korumak için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, eğitim ve öğretime katkı sunan özel okulların müdürleriyle Öğretmen evi ve Akşam Sanat Okulu Toplantı Salonunda bir araya geldi. Toplantıda, Gürtürk ve okul müdürleri çalışmalarla ile ilgili istişarelerde bulundu.

2018 yılı LGS ‘de Elazığ'ın Türkiye genelinde 9. sıraya yükseldiğini ifade eden Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk," Bunda özel okullarımızın katkısının farkındayız.Hiçbir başarının tesadüf olamayacağı gerçeği ile birlikte elde ettiğimiz bu başarının kalıcı olması ve ilimizin ilk 10 içerisindeki yerini koruması için çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz.Müdürlük olarak bizim resmi veya özel olarak kurum bazında yaptığımız hiçbir ayrım yok. Elde edilen başarı hepimizin başarısıdır. Bu başarıya katkı sunan her kurum da bizim için değerlidir"dedi.

Özel 52 okulda 816 öğretmen ve 5 bin 842 öğrenci bulunduğuna dikkat çeken Gürtürk;"Özel okullarımız olarak bu şehrin eğitim alanında gelişmesi, kalkınması ve başarı elde etmesi için gayret sarf ediyorsunuz. Bizler eğitimciler olarak aynı hedefe yönelen, tek gayesi çocuklarımıza iyi bir eğitim vererek onların ve ülkemizin geleceğini garanti altına almak olan insanlarız.Kurumlarımız arasındaki işbirliği ve koordinasyonun artması, çalışmalarımızın hızlı ve etkin bir biçimde sonuçlanması, vatandaşa kaliteli hizmet ve öğrenci odaklı planlama ilimize başarı olarak yansıyacaktır”ifadelerine yer verdi.