İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Haber alınamayan adam evinde uyurken bulundu

Elazığ’da iş arkadaşlarının haber alamadığı kişi için ekipler seferber olurken, şahsın evinde uyuya kaldığı ortaya çıktı.

Elazığ'da iş arkadaşlarının haber alamadığı kişi için ekipler seferber olurken, şahsın evinde uyuya kaldığı ortaya çıktı.


Olay, Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe gelmeyen İ.K.'ya (37) ulaşamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı defalarca çaldı fakat açan olmadı. Bunun üzerine ekipler şahsın eşine ulaştı. Köyden gelen eşi kapıyı açtığında kocasının uyuduğunu gördü. Şahsın durumunun iyi olması üzerine ekipler adresten ayrıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.