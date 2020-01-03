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Haber alınamayan yaşlı kadın bulundu

Elazığ’da bir köyde öğlen saatlerinde evden çıkan ve haber alınamayan 88 yaşındaki kadın komşu köyde bulundu.

Elazığ'da bir köyde öğlen saatlerinde evden çıkan ve haber alınamayan 88 yaşındaki kadın komşu köyde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesine bağlı Karınca Köyünde ikamet eden 88 yaşındaki Rabia D., öğle saatlerinde evden çıktı, bir daha haber alınamadı.Bunun üzerine yakınları jandarma ekiplerine haber verdi, kendileri de arama çalışmalarına başladı.Akşama kadar süren çalışmalarda yaşlı kadının komşu köy olan Çakırkaş'ta olabileceği bilgisi geldi.Köye giden jandarma ekipleri, yaşlı kadını akrabaları yanında buldu.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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