Hacivat Karagöz Orta Oyununa çocuklardan yoğun ilgi

Elazığ'da Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde sunulan Hacivat Karagöz Orta Oyununa çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Elazığ Belediyesi Ramazan ayının ilk gününden itibaren her akşam çeşitli Ramazan etkinlikleri sunmaya devam ediyor. Ramazan etkinliklerinin 22. gününün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelmesiyle birlikte Elazığ Belediyesi'nden çocuklara özel program yapıldı. 7'den 70 herkesin ilgi ve sevgiyle seyrettiği Hacivat Karagöz orta oyunu çocuklar için özel olarak sunuldu. Oyun sonrasında ise Elazığ Belediyesi Gençlik Korosu ekibi birbirinden güzel parçalarını çocuklar ve aileleri için seslendirdi.

Etkinlik boyunca tüm oyunları ilgi ile seyreden miniklere patlamış mısır ve pamuk şekeri ikramında bulunuldu.