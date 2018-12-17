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Hafif ticari araç, demir korkuluklara çarptı

Elazığ’da hafif ticari araç refüjde bulunan demir korkuluklara çarptı.

Elazığ'da hafif ticari araç refüjde bulunan demir korkuluklara çarptı.


Kaza, Malatya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,A.D. idaresindeki 23 AD 662 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan bariyerlere çarptı.Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralının olmadığının belirlenmesine üzerine sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı.


Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, maddi hasar meydana geldi.Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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