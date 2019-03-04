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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Kaza, Palu-Kovancılar karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, petrol istasyonundan yola çıkan Mesut Yılmaz idaresindeki 23 LN 917 plakalı otomobile, Kovancılar istikametine seyir halinde olan Resul Akdeniz yönetimindeki 23 P 3889 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç toprağa saplandı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan, otomobilin petrol istasyonundan yola çıkması ve hafif ticari aracın çarpması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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