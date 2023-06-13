Harput Basın Müzesini 5 ayda 50 bin kişi ziyaret etti

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın, ‘Müzeler Şehri Elazığ Projesi' çerçevesinde hayata geçirdiği Elazığ Basın Müzesi, beş ayda 50 bin ziyaretçi ağırladı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 11 ana başlıkta açıkladığı 100 projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Harput mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan ve 1800'lü yıllarda inşa edilen Sağir Müftü Konağı, Basın Müzesine dönüştürüldü. Harput mimarisine uygun olarak dizayn edilen Elazığ Basın Müzesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde şehrin kültür ve turizm yaşamına kazandırıldı. Basın tarihine ışık tutan ve basın tarihinin hafızasının canlandırıldığı müzede, baskı kalıplarından matbaaya, haberleşme araçlarından gazete ve dergilere kadar birçok basın yayın materyallerin yer aldığı müze, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Yaklaşık 5 ay önce açılan müzeyi 50 bin kişi ziyaret etti.

"Yaklaşık 50 bin ziyaretçi kabulümüz oldu"

Kısa bir sürede ciddi bir ziyaretçi sayısına ulaştıklarını belirten müze sorumlusu İdris Akkoyun, "Yaz aylarının ve turizminin açılmasıyla ortalama hafta içi 500, hafta sonu ise bin 500 ziyaretçi ağırlıyoruz. 10 Ocak'tan günümüze kadar yaklaşık 50 bin ziyaretçi kabulümüz oldu. Yetkililerden, memur kesiminden veya kolluk kuvvetlerinden misafirlerimiz de oldu. Müzemiz Türkiye'de 6'ncı basın müzesi. Diğer müzelerden farkı ise sadece bir gazeteci, bir matbaa, fotoğrafçılık müzesi değil, iletişimin ilk çağından başlıyoruz ve oda oda günümüze kadar getiriyoruz. Ayrıca, müzemize Müzeler Haftasında 50'nin üzerinde okul geldi” dedi.