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Harput Kalesi önünde drifte 5 bin TL ceza

Elazığ’da Harput Kalesi önünde drift yapan sürücüye jandarma ekipleri tarafından 5 bin 10 TL para cezası kesildi, ehliyetine de el konuldu.

Elazığ'da Harput Kalesi önünde drift yapan sürücüye jandarma ekipleri tarafından 5 bin 10 TL para cezası kesildi, ehliyetine de el konuldu.


Olay, merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi Harput Kalesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki otomobil ile kale önüne gelerek drift yapmaya başladı. Bu sırada İl Jandarmaya bağlı Harput Karakol Komutanlığı ekipleri Mobese kamerasından drift yapan aracı fark etti. 1 dakika süreyle Drift yapan sürücü jandarma ekipleri tarafından araçla yakalandı. Trafik timlerine teslim edilen sürücüye 5 bin 10 TL para cezası kesilirken, 2 ay ehliyetine el konuldu. Sürücünün tekrar ehliyetini alması için psikoteknik muayeneye gitmesi gerektiği öğrenildi.


Öte yandan, ocak ayında yine Harput Mahallesi'nde 3 sürücü karda drift yaparken yakalanmıştı. Sürücülerin her birine 5 bin 10 TL'den toplam 15 bin 30 TL para cezası verilmişti.

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