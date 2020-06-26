Harput kirazı hasattan sonra el değmeden müşteriye gidecek

Elazığ'ın kendine has Harput kirazı için özel olarak tasarlanıp üretilen ve dağıtımı yapılan ambalajlar sayesinde, ürün artık hasattan sonra el değmeden müşteriye gidecek.

Elazığ'a özgü ‘Harput Kiraz'ında hasat başladı. Hasatla birlikte üreticileri de tatlı bir heyecan sardı.Mevsimlik çalışanlara da ekmek kapısı olan kiraz üretimi için, üreticiler de desteklenmeye başlandı. Bu kapsamda Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO), Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün organizesiyle üreticiler için özel olarak tasarlanan kiraz ambalaj kutuları hazırlandı. Demonstrasyon olarak hazırlanan ilk ambalajlar ise Harput Obuz köyünde hasada başlayan çiftçilere dağıtıldı. Bununla birlikte üreticiden sonra, kirazlar sofralara kadar el değmeden tüketiciye gitmesinin planlandığı aktarıldı.

Ambalajları çiftçilere ücretsiz olarak dağıtmaya başladıklarını belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Yaş sebze, meyvemizin yüksek katma değere ulaştırılması, standart olması ve marketlere ulaşabilmesi adına ambalajlama ve marka çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün de demonstrasyon olarak çalıştığımız ambalajları çiftçimize ücretsiz bir şekliyle Fırat Kalkınma Ajansının da destekleriyle takdim edeceğiz.Özellikle pandemi ile birlikte malumunuz hijyen çok önemli, el değmeden gıdaya ulaşabilme çok önemli. Aynı zamanda ürünlerimize marka değerini katma, ürünlerimizin raflarda, evlerde daha az zayiatla, daha kaliteli ve lezzetli bir şekliyle buluşması adına ambalajlama çok önemli. Biz de onu sağlama adına özellikle köylülerimiz bilinçlendirmek istiyoruz. Belki biraz emek sarf edeceğiz ama bu işin geleceği olacak, diyoruz” dedi.

Elazığ TSO'nun tarımsal örgütlenme için çok ciddi çalışmalar ortaya koyduğunu ve ajans olarak destek verdiklerini belirten FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, “2019 yılında Elazığ TSO ile birlikte geliştirmiş olduğumuz teknik desteğimiz kapsamında ilimizdeki yöresel zenginlikleri önemli pazara ulaştıracak gerek hijyenik koşullarda pazarlara ulaştıracak gerekse tüketicinin daha iyi koşullarda yöresel ürünümüzü tüketmesini sağlayacaktır. Ürün ambalajları tasarlamaya çalıştık. Gerçekten Harput kirazı bölgede çok önemli bir değer. Bunu önce ulusal daha sonra da küresel pazarlara girmesini amaçlıyoruz. Şuanda belli bir ölçekte üretim var. Biz de bu ölçekteki üretimin tasarımını ambalajını yapıp katma değerini arttırmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan ise “Elazığ'da bir çok ürün var, bu ürünler arasında önemli olan ve Harput'un sahip olduğu toprak yapısı ve rakımdan dolayı burada yetişen ve Türkiye'nin en kaliteli kirazı diyebileceğimiz Harput kirazını da üreticilerimizle ürünlerimizi yetiştiriyoruz. Bu kirazın yetiştirilmesinden öte bunun hak ettiği değerde üreticiye para kazandıracak şekilde pazara da sunulması çok önemli. Dolayısıyla bu eksikliği giderme adına Elazığ TSO'nun hazırladığı ve FKA'nın da destekleriyle bizlerin de ortak olduğu yeni nesil ambalaj sistemlerinin üreticiyle buluşturulması, pazardaki değere kavuşması için böyle bir çalışma yaptık” diye konuştu.