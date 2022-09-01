İhlas Haber Ajansı

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Harput'ta otluk alanda korkutan yangın

Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’nde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, tarihi Harput Mahallesi Balak Gazi Tesisi altında otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, otluk alanda çıkan yangını daha fazla yayılmadan söndürüldü.

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