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Harput'ta sis bulutlarının görsel şöleni

Elazığ’ın yüksek kesimlerinde etkili olan sis, tarihi Harput Mahallesi’nde görsel bir şölen oluşturdu.

Elazığ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan sis, tarihi Harput Mahallesi'nde görsel bir şölen oluşturdu.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin uyarısını yaptığı sis Elazığ'da ara ara etkili oluyor. İki gündür sabah saatlerinden itibaren güneşle birlikte etkili olan ancak görüş mesafesini etkilemeyen sis bulutlarının tarihi Harput Mahallesi'nden izlenmesi ayrı bir keyif verdi. Yer yer etkili olan sis bulutları, Harput Kalesi'nden eğri minareli Ulucami'ye, tarihi mekanlardan mezarlık bölgesine kadar alanda adeta görsel bir şölen sundu. Harput'tan kent merkezi ise sis nedeniyle zaman zaman görünmez hale geldi.

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