Harput'ta yapımına başlanan cam seyir terası şekillenmeye başladı

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde yapımına bir süre önce star verilen Cam Seyir Terası şekillenmeye başladı.

Kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan medeniyetler beşiği olarak 4 bin yıllık tarihi ve dini açıdan önemli bir değeri olan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Harput Mahallesi'nde belediye tarafından hazırlanan proje ile Balakgazi Parkı ve Cam Seyir Terası Projesi hayata geçiriliyor. 5 bin 800 metre karelik alanda hayata geçmesi planlanan proje de çalışmalar hızla devam ederken, şekillenmeye de başladı.Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının sürdüğü alanda yer alacak olan cam terasın 220 metre kare zemine sahip olacağı aktarıldı.Beton zemin çalışması tamamlanan seyir terasının çelik konstrüksiyon çalışmalarına geçildiği kaydedildi.Havuzları, kameriyeleri, çocuk oyun alanları ile şekillenecek park alanı ise kente özgü krem taşı ile kaplandı.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın Harput'un turizm açısından hak ettiği konuma yükselmesi ve turizm çeşitliliğinin artırılmasına yönelik hazırlattığı projenin yakın zamanda tamamlanmasının planlandığı bildirildi.