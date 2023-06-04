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Harput'ta yaz güzelliği

Medeniyetler beşiği olarak tarihi ve dini açıdan önemli bir değeri olan Harput Mahallesi, yaz aylarının gelmesi ile ayrı bir güzelliğe kavuştu.


UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan 5 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Harput Mahallesi, yazın gelmesi ile ayrı bir güzelliğe büründü. Eğikliği Pisa Kulesi'nden bile daha fazla olarak tescillenen eğri minaresinden Harput Kalesi'ne kadar cami, türbe ile tarihi birçok yapısı, güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve tarihi yapılarıyla adeta açık hava müzesini andıran Harput, doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor.

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