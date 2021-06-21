Harput'un turizmine katkı, çalışma başlatılan tarihi hamam müzeye dönüşecek

Elazığ'da medeniyetler beşiği Harput Mahallesinde bulunan 387 yıllık tarihi Hoca Hasan Hamamı'nı yeniden ayağa kaldırmak için çalışma yapılıyor. İlk aşamada kazı ve kubbeyi askıya alma çalışmasının ardından restorasyonunun yapılmasıyla tarihi hamam, şehrin ve Harput'un turizmine katkı sağlaması için yaşayan müze olarak tasarlanacağı bildirildi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren ve 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Elazığ'ın simgesi Harput Mahallesi'nde Elazığ Belediyesi KUDEB birimi tarafından tarihi yapılara yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Osmanlı mimarisiyle 1632-1634 yıllarında inşa edilen tarihi Hoca Hasan Hamamı'nın yeniden ayağa kaldırılması için çalışma yapılıyor. Elazığ Müze Müdürlüğü denetimde süren çalışmalarda 30 kişilik ekip görev alıyor. Çalışmalar kapsamında arkeolojik kazı, iskele kurulumu ve ana kubbeyi askıya alma çalışması yapılıyor. Yüksek ve görkemli kubbesiyle dikkat çeken tarihi hamamın çalışmaların tamamlanmasının ardından aslına uygun olarak restore edilerek Hamam Müzesi olarak turizme kazandırılması hedefleniyor.

Harput'un, Elazığ için büyük öneme sahip olduğunu belirten Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Fehmi Taner Öztekin, “Harput'un geçici UNESCO miras listesinden kalıcı listeye geçmesi için Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın talimatı ile çalışmalar sürüyor. Bunlardan biri olan Hoca Hasan Hamamı restorasyon çalışmalarında bulunmaktayız. Hoca Hasan Hamamı bin 1634 yılında inşa edildiği bilinmektedir. Zamanımıza kadar ulaşabilmiş klasik Osmanlı tipi hamamlardan biridir. İki giriş kapısı bulunmaktadır. Batıda ki kapı sade olmasına karşılık, Doğu kapısının kubbeli oluşu dikkat çekicidir. Restorasyon ihalemiz 16 Mart 2021 tarihinde yapılmıştır. 17 Mayıs 2021 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak başlanılmıştır. İşimizin süresi 210 gündür. Restorasyon çalışmaları sonrasında Harput'u tanıtmak amacıyla hizmete sunulacaktır” dedi.

Yer teslimi yapıldıktan sonra yoğun bir şekilde arkeolojik kazı çalışmalarına başladıklarını aktaran şantiye şefi Halil Aydoğdu, “Kazı çalışmalarında özgün beden duvarlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Ardından özgün zemini de bulduktan sonra kazı çalışmaları tamamlanacak. Bina çevresinde iş iskelesi yapılmaktadır. Bina içerisi askıya alınarak güçlendirildi. Böylece kubbe üzerinde yapılacak çalışma için güvenlik tedbirleri alındı. Bundan sonraki süreçte derz açma çalışmaları yapılacaktır. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında yapı özgün haline kavuşmuş olacak. Böylece turizme çok büyük katkısı olacak. Bir yaşam alanı olarak düşünülüyor. Tarihi Hoca Hasan Hamamı, hamam müzesi olarak kullanılacaktır” diye konuştu.