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Hasta almaya giden ambulans devrildi

Elazığ’da hasta almaya giden ambulans devrilirken, yara almadan kurtulan 3 sağlık personeli kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da hasta almaya giden ambulans devrilirken, yara almadan kurtulan 3 sağlık personeli kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Baskil ilçesi Aydınlar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 23 LT 112 plakalı ambulans, gelen ihbar üzerine hasta almak için yola çıktı. Ambulans, yağış nedeniyle bozulan tali yoldan geçerken sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı.Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Devrilen ambulansta bulunan ve yara almadan kurtulan 3 sağlık personeli, her ihtimale karşı kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

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